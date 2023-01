Ruud van Nistelrooij vertelt waarom hij kan leven met de verkoop van Noni Madueke aan Chelsea: ‘Ook persoonlijke omstandigheden’

Van Nistel­rooij wil absoluut een vervanger bij vertrek van Madueke bij PSV: ‘Je moet dan inkomend iets doen’

PSV speelt zondag tegen Fortuna Sittard en tot zaterdagavond was er nog geen helderheid of Noni Madueke definitief wordt verkocht. De aanvaller stond deze week in de belangstelling van Chelsea, dat dertig miljoen euro voor hem wil betalen. Er is nog geen deal gemeld vanuit betrouwbare kanalen, maar zeker ook nog geen ‘no deal’. De spreekwoordelijke kippen broeden, zoals dat heet.

14 januari