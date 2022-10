Ruud van Nistelrooij ziet nog altijd ruimte voor verbetering bij PSV: ‘Spelers nu naar topvorm terugbrengen’

VERSLAG PSV lijdt tegen NEC geen centje pijn voor de topper tegen Ajax en kan dit allemaal meenemen naar Amsterdam

PSV heeft zich zondagmiddag niet bovenmatig in hoeven te spannen tijdens het thuisduel met NEC. Het werd een regelmatige zege omdat PSV duidelijk de bovenliggende partij was, maar ook niet in het ritme kwam om de Nijmegenaren te overspoelen met de ene na de andere aanvalsgolf. Tijdens de 3-0 thuisoverwinning kon Ruud van Nistelrooij meerdere spelers rust geven, in aanloop naar de topper tegen Ajax van volgende week zondag.

16:44