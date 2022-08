Ruud van Nistelrooij ziet volle focus in aanloop naar Rangers-thuis: ‘Geen enkele verandering te zien bij Cody Gakpo’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij blikte dinsdagmiddag in het Philips Stadion vooruit op het treffen met Rangers FC van woensdagavond. In een volle perszaal vertelde hij dat PSV in zijn ogen zeker nog niet de favoriet is om de Champions League-groepsfase te bereiken. ,,Ik heb dat vorige week al gezegd en zie niet zoveel reden dat bij te stellen. Wij waren vorige week scherp, maar zij lieten ook zien dat ze kunnen vechten.”

De PSV-trainer genoot van de intensiteit van de wedstrijd in Schotland. ,,Het was een zware uitwedstrijd waarin we ons goed hebben laten zien. Met de steun vanuit het thuispubliek was het vorige week lastig.”

Gakpo

Is het voor de club lastig om de focus te houden, bijvoorbeeld nu Cody Gakpo in de belangstelling van Manchester United staat? ,,Ik werk nu acht weken met hem en heb geen enkele verandering in zijn gedrag gezien. Dat is heel knap voor een jonge jongen. We hebben onze voorbereiding gehad en zijn gebrand op een goed resultaat. Iedereen voelt dat het een cruciale wedstrijd is die we morgenavond spelen.”

Van Nistelrooij wil dat Gakpo in Eindhoven blijft, maar is afhankelijk van de laatste week op de transfermarkt. Eerst wacht de opdracht tegen Rangers. ,,Vorige week hebben we meer informatie gekregen over Rangers en morgen wordt het allemaal beslist. Een aantal spelers heeft wat extra rust gekregen en we hadden ook tijd om wat extra punten te trainen, tijd die je normaal gesproken niet hebt op een moment dat je twee keer in de week speelt.”

