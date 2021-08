Ruud van Nistelrooy geniet van zijn nieuwe rol bij Jong PSV: ‘Ik mag van spelers vragen dat ze er alles aan doen’

Door PSV opgeleide Clint Leemans rondt transfer naar Denemarken af

4 augustus Middenvelder Clint Leemans heeft een nieuwe club gevonden. De door PSV opgeleide prof trainde de afgelopen weken mee bij Jong PSV, waar hij zijn conditie op peil hield na een periode bij De Graafschap. Leemans was van harte welkom in Eindhoven, in afwachting van het vinden van een nieuwe club.