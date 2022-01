Ruud van Nistelrooy verrast opnieuw met Jong PSV: ‘Johan vertrouwt erop dat het belletje komt en ik ook’

ANALYSE Mohamed Ihattaren moet zichzelf de vraag durven stellen of hij wel topvoetbal­ler wil worden

De spiegel die Mohamed Ihattaren zichzelf deze week in twee grote interviews in De Telegraaf voorhield, had in het huis van de koningin uit het sprookje met Sneeuwwitje niet misstaan. Hij had alles fout gedaan, vertelde Ihattaren op een gegeven moment. En hij wil weer pijn lijden, pijn die bij topvoetbal hoort. Wie het verhaal las, bekroop toch vooral het gevoel dat de buitenwereld hem de gelegenheid niet had gegeven om zijn talenten te ontplooien. Roger Schmidt had hem zelfs weggejaagd.

