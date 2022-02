Ruud van Nistelrooy wil na dit seizoen nog geen trainer van PSV 1 worden: ‘Het komt te vroeg’

Van omstreden wissel tot nationale discussie: zó blijft PSV tobben in de toppers

Of het nu een omstreden wissel, een bal wel of niet over de zijlijn, een wonderdoelpunt of zoals zaterdag een blunder van de keeper is: PSV wint onder Roger Schmidt amper een binnenlandse topper in de eredivisie. Met één zege uit elf wedstrijden is de score wel erg mager. Een overzicht.

6 februari