Ryan Thomas in slotfase van langdurige revalidatie

Ryan Thomas kan komend seizoen in de beginfase aansluiten bij PSV, zo is momenteel de verwachting.

Terwijl de selectie van PSV zich voorbereidt op de slotconfrontaties in de eredivisie, focust Ryan Thomas zich al op volgend seizoen. De vorig jaar van PEC Zwolle overgekomen middenvelder zit in de eindfase van zijn revalidatie, na een kruisbandblessure. Thomas kan dit seizoen niet meer in actie komen, wat gezien de gebruikelijke herstelperiode na zo’n kwetsuur niet vreemd is.

Ruim acht maanden geleden moest hij de training van PSV aangeslagen verlaten en was al duidelijk dat PSV hem in voetbaljaar 2018-2019 waarschijnlijk niet kon inzetten. Hij, Hirving Lozano en derde keeper Yanick van Osch (eind dit kalenderjaar pas terug) zijn de enige PSV’ers die nu nog in de ziekenboeg zitten.

De verwachting is nu dat Thomas in het begin van de voorbereidingsperiode (eind juni) in ieder geval gedeeltelijk met de groep kan meetrainen. Hij is nu op individuele basis aan het werk en doet dat al geruime tijd op het veld.

PSV krijgt daarmee een extra optie voor het middenveld erbij, waarvoor op papier toch al voldoende keuzes te maken zijn. Met de dit seizoen doorgebroken Michal Sadílek en Pablo Rosario moet Thomas in de toekomst zien af te rekenen. Daarnaast heeft PSV nog Érick Gutiérrez bij de selectie en voor de meest offensieve positie (nummer 10) zijn nu ook voldoende alternatieven beschikbaar.

Versterken

Bij het vlaggenschip van de jeugdopleiding (Jong PSV) is het aantal middenvelders voor komend seizoen een stuk beperkter. Daarom brengt de club die linie momenteel op sterkte. Twee spelers tekenden al een contract.

Eerder deze week trok PSV de 19-jarige Justin de Haas aan van AZ voor de defensie en gisteren versterkten de Eindhovenaren zich met de Belg Robin Lauwers (20). Hij tekende voor een seizoen, nadat hij al een tijdje meetrainde bij het beloftenteam.