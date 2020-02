Ryan Thomas ‘We gaan met PSV alles op alles zetten voor Europees voetbal’

Eén van de dingen waaraan Ryan Thomas merkt dat hij weer echt voetballer is, is het enthousiasme van zijn dochter Lily Mae. ,,Papa, papa, roept ze als ze me op televisie ziet”, zegt hij op De Herdgang trots. ,,Ze is net twee en begint zich meer en meer te realiseren wat ik doe. Het is zo mooi om te zien hoe ze reageert als ze de beelden ziet. Ik heb maandenlang geknokt om weer op dit niveau te komen en dan besef je dat het het allemaal waard is geweest.”