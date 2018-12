Sadílek groeit met Van Bommel mee zoals Hendrix met Cocu

Zoals Jorrit Hendrix vanaf 2012 vanuit PSV onder 19 meegroeide met trainer Phillip Cocu, zo gaat het nu bij Michal Sadílek onder Mark van Bommel. Vorig jaar en eerder dit seizoen viel hij nog op bij het hoogste PSV-jeugdteam, in de mini-Champions League. Buiten het veld oogt de Tsjech vriendelijk, bijna bleu zelfs. Op het gras is Sadílek een vuurvreter, die elk team een mentale opkikker kan geven en ook volgens zijn coach zorgt voor een partij agressiviteit. ,,Ik kom niet heel vaak in de zestien en het is mooi dat het nu kon en dat ik ook kon scoren”, zei hij zaterdag na zijn belangrijke goal tegen AZ. Aan zijn 2-1 ging een bewuste actie vooraf, zo zei de 19-jarige middenvelder over zijn wonderlijke beweging. ,,In je tweede wedstrijd al mogen scoren, dat is prachtig.

Wie Sadílek voorbij denkt te zijn, komt regelmatig bedrogen uit. Hij duikt telkens weer op, ook als hij in een duel verslagen lijkt. Hij is klein, maar compenseert dat op andere fronten en is vaak een uitstekende stoorzender. Sadílek kan een tegenstander tot ergernis toe ontregelen en staat ook aan de bal zijn mannetje. Eerder dit seizoen werd Sadílek al voor de leeuwen geworpen bij Internazionale-PSV, waar het debuut in de echte Champions League een feit was. Hij is toe aan een definitieve plek bij de A-selectie en daar gaat het snel van komen, als het aan PSV ligt. Van Bommel zal hem meenemen op trainingskamp naar Qatar en daar kunnen ook spijkers met koppen over een nieuw contract worden geslagen. Sadílek ligt nog tot eind volgend seizoen vast bij PSV en stelde zich eind vorig jaar bij het ondertekenen van zijn vorige contract ten doel om binnen twee of drie seizoenen in het Philips Stadion te spelen. Dat is veel sneller gegaan dan verwacht, nu Van Bommel hem het vertrouwen heeft gegeven en bijvoorbeeld Bart Ramselaar passeert.