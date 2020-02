Sam Lammers is de nieuwe nummer een op het penaltylijstje van PSV: ‘Heel blij met deze pot’

Spits Sam Lammers stond bovenaan op het penaltylijstje bij PSV en was tegen ADO Den Haag vanaf elf meter trefzeker. ADO-keeper Luuk Koopmans was nog dichtbij een redding, maar tot genoegen van Lammers leverde zijn inzet een treffer op. ,,Het maakt niet uit hoe hij erin gaat, als hij er maar ingaat”, zei een blije Lammers na afloop van de 0-3 zege van PSV in Den Haag. Hij, Ryan Thomas en Cody Gakpo scoorden.

,,Ik ben heel blij met deze wedstrijd. Als je kijkt waar we vandaan komen, dan is het mooi dat we hier weer eens een goede overwinning boeken. Zelf heb ik een goal en een assist te pakken. Dat had nog beter gekund, maar Luuk (Koopmans, red.) keepte geweldig. Hij had nog wel een balletje door mogen laten, maar het is hem gegund dat hij het zo goed deed. Mooi voor hem dat hij zo staat te keepen.”

Cocentreren

Lammers en Pablo Rosario hadden bij de penalty een plan. ,,Pablo pakte even de bal, zodat ik me rustig kon concentreren. Ik stond bovenaan het lijstje en dus was ook duidelijk dat ik hem ging nemen. Daarna hadden we een hele goede fase, waarin we ADO met de kont in de zestien drukten en via onze backs stichtten we veel gevaar. In die periode hadden we meer moeten scoren en daar moeten we kritisch op zijn. Er hadden meer goals moeten vallen.”