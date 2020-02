Sam Lammers wil scoren én dienen bij PSV: ‘Absoluut mogelijkheden op mooie eindklassering’

PSV zit weer op het goede spoor, denkt Sam Lammers. De spits van PSV is geen speler die even van de daken gaat schreeuwen dat vanaf nu alles weer op rolletjes gaat lopen in het Philips Stadion, maar de overwinningen van de afgelopen weken hebben mentaal hun uitwerking niet gemist. Lammers en zijn ploeggenoten zitten na drie zeges op rij een stuk beter in hun vel. ,,Er zijn voor ons absoluut nog mogelijkheden om een mooie eindklassering te pakken. Glansrijk winnen zal echt niet altijd mogelijk zijn. Als we dan maar zorgen dat we winnen, net als zondag tegen Vitesse.”