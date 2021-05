Sambo annuleerde vakantie naar Curaçao voor PSV-debuut: ‘Vroegen of ik nog in het land was’

Het debuut voelde als loon naar werken voor de rechtsback uit Geldrop. Twaalf jaar zit hij al bij PSV en droomde hij van zijn debuut in het eerste elftal. Door zijn sterke spel bij Jong PSV (zes goals, vijf assists) klopte hij steeds nadrukkelijker op de deur van trainer Roger Schmidt, die hem in de laatste competitiewedstrijd dus in liet vallen. ,,Het was nog wel even spannend, ik moest me gisteren laten testen op corona. Uiteindelijk hoorde ik in de nacht dat ik negatief was getest. Ik was heel blij dat ik mee mocht en al helemaal dat ik nu mijn debuut heb gemaakt.”