Santiago Arias gaat dit seizoen spelen voor Bayer Leverkusen

PSV wil keeper Vincent Müller (20) van Würzburger Kickers binnenha­len

18 september PSV werkt op dit moment hard aan het binnenhalen van een extra doelman. De 20-jarige Vincent Müller van het Duitse Würzburger Kickers moet het keepersgilde in Eindhoven versterken. Hij is op dit moment reservegoalie bij de club uit de Tweede Bundesliga en geldt als een aanstormend talent in Duitsland.