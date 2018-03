Schaamte, ongeloof en verbijstering bij PSV na grootste nederlaag in 53 jaar

De ploeg verloor met 5-0 bij Willem II en dat was de grootste nederlaag in de eredivisie in 53 jaar, toen PSV ook met 5-0 verloor (van Ajax). De grootste nederlaag in de historie van PSV werd het niet; in 1958 verloor PSV met 7-1 van GVAV.

Trainer Phillip Cocu had geen volledige verklaring voor het onwaarschijnlijke en ongelooflijk groot uitgevallen verlies van zijn ploeg. ,Hij oogde verbijsterd. ,,Op de eerste plaats gaan de complimenten naar Willem II. Ze deden alles wat wij hebben nagelaten", aldus de coach. ,,Morgen gaan we dit nabespreken en gaat de geplande vrije dag niet door. We moeten ons schamen en hebben niets getoond van wat we bijvoorbeeld eerder dit seizoen bij Feyenoord lieten zien." Hij spaarde ook zichzelf niet. ,,We gaan met zijn allen kijken waar het mis is gegaan. Misschien heb ik het ook wel niet goed gedaan."