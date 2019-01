Schalke 04 hoopt op Jeffrey Bruma in PSV-vorm, verdediger en club in gesprek

Bruma vertrok bij PSV in de zomer van 2016, na een zeer sterk seizoen met goede nationale en internationale prestaties. Hij haalde met PSV de achtste finales van de Champions League, waarin de ploeg in extremis werd uitgeschakeld door Atlético Madrid. Samen met Karim Rekik (seizoen 2014-2015) en Héctor Moreno (2015-2016) vormde hij een verdedigend centrum en pakte Bruma twee landstitels met PSV.

In Wolfsburg was hij aanvankelijk basisspeler, maar kwam Bruma na een blessureperiode niet meer in het stuk voor. Zijn contract in de ‘Volkswagen-stad’ loopt nog tot midden 2021. Schalke 04 biedt hem nu een uitweg. Bruma staat open voor een overstap en bevestigt vanuit Duitsland in gesprek te zijn met de volksclub uit Gelsenkirchen. Wel laat hij weten dat de zaak nog niet rond is.