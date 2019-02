Schijnwerpers boven Huub Stevens op sluimerstand: ‘Maar voetbal blijft een prominente plaats in mijn leven innemen’

video 'Er zit wel een soort van overle­vings­drang in de ploeg bij PSV’

19 februari PSV-watcher Rik Elfrink zag de Eindhovense ploeg voor de derde keer op rij punten morsen in een uitwedstrijd. Het woord crisis wil hij niet in de mond nemen. ,,Dat is wat voorbarig. Zeker omdat er ook in Amsterdam een aantal keer puntverlies is geleden.”