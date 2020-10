Schmidt beslist pas zondag over PSV-basis tegen ADO: ‘Spelers worden in deze tijd zelfs uit het vliegtuig gehaald’

Wie hij zondag kan opstellen, weet Schmidt nog lang niet. ,,Pas zondagmorgen beslis ik”, zegt hij. ,,De spelers die positief getest zijn, zijn er uiteraard niet bij. Tot nu toe is er de afgelopen weken in aanloop naar een wedstrijd steeds weer nieuwe informatie over de gezondheid van onze spelers gekomen. Ze worden zelfs uit het vliegtuig gehaald tegenwoordig. Erger kan het niet worden”, blikte hij nog terug op de voorbereiding op het duel met Omonia Nicosia, waarbij aan Jordan Teze en Eran Zahavi de toegang tot Cyprus werd geweigerd. Teze mocht een dag later alsnog afreizen en is fit uit het duel gekomen. Hij kan ook tegen ADO spelen.

Goede puzzel

We beklagen ons zeker niet, maar het was mooi geweest als we in deze situatie waren geholpen

ADO kwam vorige week tegen AZ goed voor de dag, vindt Schmidt. Hij en algemeen directeur Toon Gerbrands probeerden bij de KNVB uitstel voor het duel met de Hagenaars te krijgen, wegens de Europese verplichtingen van PSV in de komende week (PAOK Saloniki-PSV, donderdag) en de gemankeerde Eindhovense selectie. ,,Uitstel van het duel tot in december was voor ons niet slecht geweest. Eerlijk is eerlijk, we spelen met een heel kleine ploeg en een paar spelers die nog niet altijd negentig minuten kunnen maken. Wij willen graag internationaal spelen en er zijn belangrijke Europese punten te verdienen. We beklagen ons zeker niet, maar het was mooi geweest als we in deze situatie waren geholpen. Dat gebeurt nu niet, maar desondanks hebben wij een groep die kan winnen van ADO.”



PSV heeft Eran Zahavi zondag terug. Hij kan in de punt van de aanval starten. Daarnaast is Mauro Júnior nog een twijfelgeval. Hij kampte deze week met een lichte blessure en kwam op Cyprus niet in actie.