Schmidt bezorgd over de corona-situatie bij PSV: ‘Goed voor elkaar zorgen, maar ook focussen op de wedstrijd’

Schmidt zei woensdag in de persconferentie voor het Europa League-duel met het Spaanse Granada dat iedereen op de eerste plaats goed voor elkaar moet zorgen, met respect voor alle regels. ,,Het belangrijkste is dat de spelers gezond blijven en dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk willen we winnen, maar het belangrijkste is dat de gezondheid van onze spelers gewaarborgd is. We mogen doorvoetballen en dus moeten we accepteren dat de voetballerij ook geraakt kan worden door deze zware situatie, die het hele leven moeilijk maakt voor iedereen. We doen er alles aan om besmettingen te voorkomen”, zei de trainer.

,,We moeten hier dus mee omgaan, maar tegelijkertijd is er voor mij als trainer de taak om me op de wedstrijd te focussen en op de spelers die we wel tot onze beschikking hebben. We willen namelijk wel een goed resultaat neerzetten om een goede uitgangspositie te creëren.”