Schmidt denkt dat André Ramalho over drie of vier weken terug is bij PSV: ‘Ik wilde niet te veel veranderen’

NABESCHOUWINGPSV-trainer Roger Schmidt vond dat PSV donderdagavond met meer goals verschil van Maccabi Tel Aviv had kunnen winnen. De 1-0 zege was in zijn ogen mager, maar hij was toch blij dat er een verschil op het bord kwam. ,,Tactisch zag het er goed uit bij ons, maar we hebben een aantal kansen onbenut gelaten.”

Schmidt vond dat PSV weinig weggaf in het Philips Stadion en kijkt zonder grote zorgen uit naar de return in Israël. ,,Maccabi heeft weinig mogelijkheden gehad en verdedigend hebben we het redelijk gedaan. Ik ben niet bezorgd voor volgende week, maar het is wel een uitdaging. In een vol stadion van de tegenstander wacht ons een lastige opdracht, maar we denken een goede kans te maken. In de laatste drie wedstrijden gaven we heel weinig weg, dus dat is goed gegaan. Volgende week hebben we ook weer een aantal spelers terug.”

Philipp Max centrale verdediger

Donderdag moest er door blessures en schorsingen flink ingegrepen worden en stond ineens Philipp Max in het centrum van de defensie. ,,Ik wilde niet te veel veranderen en de oplossing met Philipp is gekozen zodat we niet zoveel hoefden te veranderen. Philipp heeft het goed gedaan. Na rust hadden we geen back meer op de bank en is besloten om Érick Gutiérrez als centrale verdedigers in te zetten. Het systeem is daarna wat veranderd naar 4-3-3 met de punt naar achteren.”

Mwene, Obispo

Wanneer de geblesseerden terug zijn? Philipp Mwene kreeg tijdens het duel met Maccabi een tik op zijn knie en moest er na rust uit. Het zag er niet heel slecht uit, maar of hij er zondag tegen sc Heerenveen weer bij is weet de trainer nog niet. Dat geldt ook voor de donderdag al afwezige Armando Obispo. Hij heeft wat hoofdpijn na een botsing in een luchtduel tijdens een training. ,,Zondag komt misschien wat vroeg voor hem. Soms heb je pech dat er ineens meerdere spelers weg zijn, maar zondag hebben we met Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli weer meer opties. Over drie, vier weken hopen we André Ramalho ook weer in de ploeg te hebben.”

Zahavi

Volgende week moet Eran Zahavi meer zien af te dwingen dan vanavond. In eigen huis maakte hij weinig indruk tegen zijn vorige ploeg. ,,Hij had weinig momenten in de aanval en de laatste bal was niet perfect”, vond Schmidt. ,,Hij heeft hard gewerkt voor de ploeg, maar na een blessureperiode is het lastig om er direct te staan. Deze wedstrijd gaat hem ook weer helpen om in de juiste vorm te komen. Hij is een ervaren speler en volgende week staat hij er zeker voor PSV.”

Goed plan

Hoe die wedstrijd eruit gaat zien? ,,Zij spelen fysiek en het was belangrijk dat we daar klaar voor waren en stabiel zouden blijven. Lange ballen en tweede ballen, daar wilden zij de kansen uithalen. We missen met Olivier en Ibrahim spelers die duels winnen. Volgende week moeten we een goed plan hebben, want het gaat zeker niet makkelijk worden.”

Volledig scherm Roger Schmidt dankt Cody Gakpo, die het verschil maakte tegen Maccabi Tel Aviv. © ANP