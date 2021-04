Schmidt duldt geen focus op andere dingen dan PSV

Alleen op het moment dat hij de vraag kreeg of zijn spelers in staat zullen zijn om zich in de eindfase van het seizoen volledig op PSV te concentreren, werd hij wat feller. ,,Als ze eventueel met zijn hoofd ergens anders zijn, zal ik dat niet accepteren”, gaf hij desgevraagd aan.

Giakoumakis

Schmidt wilde nog niet zeggen hoe hij zijn elftal morgen opstelt. Belangrijk wordt natuurlijk om het grote gevaar van VVV - topscorer Georgios Giakoumakis - te beteugelen. ,,Hij is op zijn best in en rond ons strafschopgebied. We moeten er als team voor zorgen dat hij daar niet of zo min mogelijk komt”, gaf de coach in.