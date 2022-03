Schmidt geeft korte update over Gakpo en is content dat PSV de tweede wedstrijd thuis speelt tegen Leicester City

NIEUWS Mario Götze gooit balletje op over zijn sportieve toekomst na PSV: ‘De trainer is voor mij het belangrijk­ste’

PSV-middenvelder Mario Götze heeft in een interview met Sports Illustrated aangegeven dat hij nog grote ambities heeft als voetballer en bij voorkeur de Champions League wil winnen. In Italië of Spanje spelen, is voor de Duitse WK-ster van 2014 zeker een optie. Ook een terugkeer naar de Bundesliga of een stap naar de Premier League ziet hij zitten.

14 maart