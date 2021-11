Schmidt geeft update over overvolle lappenmand PSV, snelle rentree Gakpo en Madueke onzeker

Accepteren

Thomas zal er nog een tijdje uitliggen nadat hij is geopereerd aan zijn knie. Schmidt hoopt verder Vertessen en Obispo de komende week weer te kunnen verwelkomen op het trainingsveld. ,,Vertessen heeft nog altijd problemen met zijn rib. En daarbij is hij ook ziek, maar hopelijk duurt dat niet te lang. Ook Obispo is ziek sinds zaterdag”, aldus Schmidt.

Gakpo en Madueke langer afwezig

Over Pröpper en Teze kon de Duitse oefenmeester niet veel kwijt. Eerstgenoemde heeft last van zijn enkel, maar Schmidt kon niet vertellen wanneer hij weer kan aansluiten bij de selectie van PSV. Teze zal maandag nader onderzocht worden, maar de verwachting is dat hij er toch ook zeker een aantal weken uit zal liggen. ,,Voor hem is het heel triest natuurlijk. Jordan was in goed in vorm en speelde goed. Hij ontwikkelt zich ook in de goede richting. We zullen kijken hoe erg zijn blessure is.”