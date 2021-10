Schmidt heeft alle vertrouwen in Zahavi: ‘Aan het einde van het seizoen heeft hij volop gescoord voor ons’

PSV-trainer Roger Schmidt sprak voor het duel met PEC Zwolle van zaterdagavond desgevraagd zijn vertrouwen uit in spits Eran Zahavi. ,,Ik denk dat we aan het einde van het seizoen naar de statistieken moeten kijken. Dan heeft hij volop gescoord voor ons”, voorspelt de coach.

Dit seizoen kwam hij tot zeven goals en vijf assists in zeventien officiële duels voor PSV. ,,Als je naar zijn totaal van nu kijkt, is het niet slecht. Maar het kan altijd beter. Soms heeft hij ook een beetje pech gehad, iets wat af en toe bij voetbal hoort. In het begin van het seizoen maakte hij drie goals tegen Galatasaray en daarna zat het een paar keer tegen.”

Twee in plaats van drie interlands

Schmidt wisselde Zahavi in het vorige wedstrijdblok van PSV een paar keer snel. ,,We moeten goed op hem letten omdat hij in de nationale ploeg altijd negentig minuten speelt bij interlands. Nu heeft hij maar twee in plaats van drie wedstrijden gespeeld voor Israël en dat is een voordeel. Ik denk dat hij in goede vorm verkeert.” Zahavi is een speler die bij PSV vrijwel altijd als eerste op het veld staat tijdens trainingen en voorbeeldgedrag vertoont. Schmidt herkent dat vanuit zijn eigen carrière: “Als je wat ouder bent, ga je nog meer genieten van het voetbal.”

De kans lijkt dus groot dat de Israëliër zaterdag gewoon start met PSV, dat om 21.00 in eigen huis start tegen PEC Zwolle. De statistieken van PSV tegen Overijsselse ploegen zijn de laatste jaren goed. In de afgelopen 36 duels tegen ploegen uit die provincie is 29 keer gewonnen en 7 keer een remise geboekt. Zaterdag moet een nieuwe zege volgen, vindt Schmidt. ,,Ik wil dat we de wedstrijd kunnen domineren en de punten pakken.”

Vermoedelijke opstelling:

Drommel - Mwene Ramalho Boscagli Max - Sangaré Van Ginkel - Madueke Götze Gakpo - Zahavi