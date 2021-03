Schmidt heeft geen boze plannen met ‘extreem bekeken’ Ihattaren: ‘Ik wil hem alleen maar helpen’

Verschrikkelijk veel pijn

Meer kans om te winnen

De trainer van PSV denkt dat Ihattaren zijn plek weer kan veroveren . ,,Ik heb 27 spelers in mijn ploeg, dus je moet beter zijn dan de anderen. Dat is hem eerder al gelukt, maar er is flinke concurrentie. Ryan Thomas en Mario Götze hebben het tegen Olympiakos en Ajax goed gedaan. Noni Madueke en Yorbe Vertessen zijn er ook nog als concurrenten en Cody Gakpo komt er straks weer bij.” Mauro Júnior is niet meer van de partij, omdat zijn seizoen er door een blessure opzit. ,,Mo moet op trainingen en in wedstrijden laten zien dat er met hem in de ploeg meer kans is om wedstrijden te winnen dan als ik andere spelers speeltijd geef.

Extreem bekeken

Deze week besteedde Schmidt niet te veel aandacht meer aan de kwestie. ,,Ik heb hem niet meer apart gesproken. Alles was al gezegd. Na mijn beslissing gaan we nu door. Hij moet zich zeker nog ontwikkelen en het is makkelijker om hem in positieve tijden te begeleiden en positieve reacties te zien. Voor mij hoort dit bij het normale werk van een voetbalcoach en ik heb het enorm vaak al meegemaakt met andere spelers. Vergelijkbare dingen.”



Over externe media zei Schmidt ook nog iets. ,,Mo is een bijzondere speler en hij wordt extreem bekeken en gevolgd. Of hij nou niet speelt, wel speelt, goed of slecht speelt: hij is altijd een highlight. Of dat logisch is? Dat weet ik niet. Dat moeten de media zelf beoordelen. Het is denk ik normaal in de huidige verslaggeving. Dingen die buitengewoon zijn, dingen waar het wringt en kwesties waar het niet allemaal goed loopt: daar ligt de focus op. Het zou ook over Jordan Teze, Cody Gakpo, Noni Madueke en Olivier Boscagli kunnen gaan, die heel goed spelen.”