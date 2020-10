Schmidt hekelt scheidsrechter Bas Nijhuis: ‘Als je zo arrogant optreedt, moet je de goede beslissing nemen’

Schmidt bekritiseerde een VAR-ingreep van Danny Makkelie, die kort voor tijd een door Nijhuis gegeven penalty van PSV ongedaan gemaakt wilde hebben. Nijhuis ging kijken naar het tv-scherm en ging daarin mee. ,,Ik ben boos. De scheidsrechter heeft het duel duidelijk negatief beïnvloed voor ons. Het is een kraakheldere regel dat hij alleen iets kan checken als het een duidelijke fout is. Het was juist een penalty. De speler gaat voor de man. Het is een duizend procent strafschop en dus mag hij het niet checken. Dat heb ik de scheidsrechter ook verteld.”

Arrogant

Schmidt ging nog even verder. ,,Ja, ik ben boos. Als je zo arrogant optreedt, moet je ook de goede beslissingen nemen. Mijn spelers hebben alles gegeven. Hij heeft de wedstrijd beslist en ons benadeeld. Natuurlijk is het een moeilijk vak, dat is duidelijk. Het hele VAR-systeem vind ik echter niet goed. Wat er nu gebeurt, is het tegenovergestelde van wat zou moeten. De VAR moet voor gerechtigheid zorgen en nu is het juist andersom. Voetbal is een contactsport. Een beoordeling is totaal anders als je ergens vijf meter vanaf staat of als je meekijkt vanaf een scherm. Als je er vijf meter naast staat, zoals in dit geval, weet je of het een goede beslissing is geweest.”

PSV had het verlies van drie punten zondagmiddag uiteraard ook aan zichzelf te wijten, omdat de ploeg in Arnhem onvoldoende bracht. ,,De eerste helft was denk ik gelijkwaardig. Vitesse had een schot op doel, wij ook zoiets of misschien twee. We moesten ons ritme vinden en de organisatie. Na rust kwamen we beter uit de kleedkamer, maar maken we voor de 2-1 een fout en die goal was misschien we een buitenspelgoal. Dat moeten we ook niet vergeten. Daarna werd het zwaar voor ons. De tegenstander bracht frisse mensen en wij konden geen kansen meer uitspelen, maar een punt hadden we zeker verdiend.”

PSV miste vier basisspelers door de corona-uitbraak bij de club en had maar drie veldspelers op de bank. Er konden geen Jong PSV’ers mee naar het duel omdat ik in de selectie van de beloften een coronageval is geconstateerd. Daarop is bij PSV besloten dat er geen spelers van de ene naar de andere ploeg overgeheveld kunnen worden.