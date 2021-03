Schmidt hoopt dat Mvogo bij PSV blijft en gaat in op Drommel-rumoer: ‘Met geruchten moet je om kunnen gaan’

Of Mvogo volgend jaar bij PSV blijft, is nog niet honderd procent zeker volgens de coach. Hij hoopt het wel en is ook tevreden over de Zwitserse doelman, vertelde Schmidt.

,,Lars Unnerstall vertrekt na dit seizoen, dat weten we zeker. We proberen voor het volgende voetbaljaar weer de beste ploeg te vinden, maar dat is iets wat op de achtergrond speelt. Het is nodig om weer goede keuzes te maken en het is professioneel om dat op tijd te doen. Over Yvon kan ik zeggen dat het nog niet zeker is of hij blijft, omdat RB Leipzig hem kan terughalen. Zonder dat wij daarmee akkoord zijn.”

Evaluatie

De goalie is weliswaar voor twee jaar gehuurd, maar na een jaar is er een evaluatiemoment. ,,Het was een goede stap voor hem om naar PSV te komen. Hij is onze nummer 1. De drie jaar hiervoor speelde hij niet veel. Voor ons geldt dat we het grote plaatje moeten zien en de goede situatie voor volgend seizoen moeten creëren. Voor mij is het geen groot ding. We zijn gefocust op de volgende wedstrijden. Champions League-kwalificatie is heel belangrijk en dat is waar we voor gaan. Ik ben niet te veel bezig met de toekomst. Op de achtergrond zijn we dat dus wel. We willen ons altijd verbeteren.”