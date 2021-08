Schmidt hoopt dat Noni Madueke bij PSV schadevrij is gebleven tegen Cambuur: ‘Het lijkt geen groot probleem’

PSV-Cambuur stond zaterdagavond voor PSV in het teken van drie punten pakken én heel blijven voor het cruciale Champions League-duel met Benfica van dinsdag. Dat lijkt gelukt, al kreeg Noni Madueke tijdens de slotfase van het duel met de Friezen een flinke tik op de enkel. ,,Dat was een harde charge”, vond Schmidt, na de 4-1 zege die PSV zonder heel grote problemen binnen kon halen.

,,Het lijkt mee te vallen, eigenlijk hoop ik het”, zei Schmidt over de Britse aanvaller, die wederom scoorde. ,,Morgen weten we meer over zijn situatie. Dat Madueke het duel kon uitspelen, lijkt voer voor een gunstige prognose. Schmidt kon tijdens PSV-Cambuur twee basiskrachten sparen: André Ramalho en Philipp Max. Daarnaast kwamen Mario Götze en Ibrahim Sangaré maar kort in actie en speelde ook Eran Zahavi maar een helft.

Bruma hoeft niet weg

,,Cambuur was dapper in de opbouw en daarmee hadden we het een paar keer lastig”, zei Schmidt, die naast Madueke ook Zahavi, Davy Pröpper en Olivier Boscagli zag scoren. ,,Uiteindelijk hebben wij een groot aantal kansen gecreëerd.” Dat was mede te danken aan Armindo Bruma, die een basisplek kreeg en het in Eindhoven goed naar zijn zin lijkt te hebben. Schmidt vond niet dat hij oke speelde, maar meer dan oke. Van de trainer hoeft Bruma niet te vertrekken n de komende tien dagen. ,,Als dat zo was, zou ik hem niet opstellen. Uiteindelijk ligt de keuze bij hemzelf”, aldus de coach.

Trainer Henk de Jong van Cambuur noemde PSV in zijn nabeschouwing ‘Europese top’. ,,Na een uur keken we elkaar aan op de bank en eentje zei er dat ze gewoon een wereldkampioen inbrengen”, grapte hij over de invalbeurt van Mario Götze. Cambuur durfde te voetballen en gebruikte het duel om in de komende wedstrijden nog beter voor de dag te kunnen komen, zo zei De Jong.