Schmidt houdt de Boscagli-variant op het middenveld van PSV ook voor Ajax-thuis open

PSV won donderdagavond wel, maar dat was niet genoeg om de laatste zestien in het Europa League-toernooi te bereiken. ,,Iedereen is op dit moment moe, maar zondag zullen we er weer staan. Ik verwacht een open wedstrijd. In de vorige ontmoetingen tegen Ajax lag het dicht bij elkaar en nu spelen we thuis, waar we meestal sterker zijn.”

Iedereen inzetbaar

PSV wil het gat met Ajax verkleinen tot zes verliespunten. Schmidt liet vrijdag opnieuw weten PSV niet als favoriet te zien voor de titel, vanwege het hogere budget van Ajax. Of PSV dan wel minstens tweede moet worden? ,,Als we geen kampioenschap pakken - en ik heb niet gezegd dat het onmogelijk is om kampioen te worden - willen we tweede worden. We willen het beste en vooral de volgende wedstrijd winnen. Ver naar voren kijken, is nu niet aan de orde. Het gaat altijd om de volgende wedstrijd. We hebben wat te veel punten laten liggen, terwijl er meer in zat. Die verloren punten doen nu pijn omdat de afstand groot is met Ajax. We weten allemaal dat we niet dichtbij staan en moeten winnen.”