Schmidt is blij voor Dumfries: ‘Inter is een grote club’

PSV zoekt nog een goede balans tussen kwantiteit en kwaliteit in de selectie

5 augustus Komende week op de been blijven en verder kijken naar versterkingen is wat PSV nu te doen staat. Er zijn genoeg spelers, maar de balans tussen kwaliteit en kwantiteit in de selectie kan nog beter. In de verte lonkt een ontknoping van deze zomer waar de liefhebbers de vingers bij aflikken, maar daar kan trainer Roger Schmidt nog even niks mee.