Schmidt is content met ‘working class-zege’ van PSV op RKC

Trainer Roger Schmidt van PSV was zaterdagavond blij dat zijn ploeg in eigen huis van RKC wist te winnen (2-0). ,,Niet iedereen was honderd procent en een aantal spelers kunnen beter. In de eerste helft hadden we onze keeper (Yvon Mvogo, red.) en een beetje geluk nodig”, vertelde hij. PSV blijft door het resultaat derde in de eredivisie, achter Ajax en Vitesse.

Na een lastige fase voor rust maakte PSV twee prima goals, vond Schmidt. Met een vrije trap van Eran Zahavi en een goed uitgespeelde treffer van Pablo Rosario namen de Eindhovenaren afstand. Tegenvaller was de spierblessure van Noni Madueke, die zondag wordt onderzocht.

Optie

Mede daardoor komen misschien weer een of enkele spelers van Jong PSV in beeld bij de A-selectie. ,,We hebben in de periode met veel corona-besmettingen al laten zien dat we spelers uit die ploeg kunnen gebruiken. Ze hebben het toen goed gedaan. Vandaag was er een probleem met Philipp Max (ziek, red.) dat zich ook pas vandaag aftekende. Voor de toekomst is het zeker een optie om weer spelers van Jong PSV bij onze groep te betrekken.”

Schmidt vond de omschrijving van Ryan Thomas voor de zege op RKC treffend. ,,Ik heb een nieuw woord van hem geleerd. Dit was volgens hem een echte working class-zege en daar ben ik het mee eens. We hebben er hard voor moeten werken, nadat we in dertien dagen nu vijf wedstrijden hebben gespeeld en ook nog twee keer op kunstgras. Voor de spelers is het niet altijd makkelijk om het hoogste niveau elke keer te halen. Dat willen we wel, maar je moet ook de tegenstander soms respecteren. Vanavond heeft RKC zich goed laten zien tegen ons.”

Ervaring

Schmidt baalde van de blessure van Madueke, die nog even het veld inliep. ,,We wilden hem daar wel van afhouden, maar hij wilde het zelf nog proberen. Misschien was het de eerste keer dat hij dit meemaakt, dat is ook een kwestie van ervaring. Hij heeft tien meter nog gelopen ongeveer, waarin denk ik verder niks is gebeurd.”