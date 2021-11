Schmidt is enorm teleurgesteld over remise van PSV: ‘We speelden weer goed en hadden de week goed willen besluiten’

,,We speelden weer goed en hadden de week daarmee goed willen besluiten”, gaf de trainer na afloop aan. ,,Er waren genoeg kansen om vaker te scoren en dan valt er aan de andere kant een bal in. Ik heb de tegengoal nog niet teruggezien, maar denk dat het geen eenvoudige bal was voor de keeper omdat hij er niet op rekende dat niemand de bal zou beroeren. In de rebound pakt de tegenstander hem dan op.”

Nieuwe energie

Of er deze week geblesseerde spelers terugkeren in de teamtraining van PSV, kon hij nog niet aangeven. ,,We bekijken dat van dag tot dag. Ik verwacht dat een aantal van hen er weer bij is, maar weet nog niet of dat genoeg is om zaterdag aan te sluiten.” PSV speelt dan thuis tegen FC Utrecht en heeft op papier opnieuw een lastige opdracht, tegen de nummer vier van de competitie. Statistisch gezien is het wél een eitje: de Eindhovenaren wonnen dit duel in de eredivisie sinds 1996 onafgebroken.