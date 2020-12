Schmidt is kritisch en blij na zege van PSV op FC Utrecht: ‘Het is leuk om een knuffel te krijgen’

,,Het was een lastige partij vandaag. Vanaf het begin al”, gaf trainer Roger Schmidt zondag na afloop van PSV-FC Utrecht (2-1) aan. ,,Ik zag dat we niet in de beste vorm waren. In balbezit hadden we wat problemen en we waren in de restverdediging niet goed georganiseerd. Niettemin leidden we bij rust met 2-0, wat heel goed was.”

Na rust raakte PSV de voorsprong nog bijna kwijt, maar strandde FC Utrecht bij 2-1. ,,We wilden de drie punten pakken en dat kon niet met mooi voetbal, maar we moesten vechten. Daarom besloten we ook met drie man achterop te gaan spelen. Dan hadden we een speler meer om lange ballen te verdedigen en zou onze restverdediging beter staan bij de counters.”

Ihattaren, Mvogo

Schmidt loofde onder anderen PSV-keeper Yvon Mvogo, die meerdere reddingen moest verrichten. ,,Hij gaf het team vertrouwen.” Daarnaast was hij blij met de fraaie goal van Mohamed Ihattaren. ,,Ik zag donderdag tegen Omonia al dat hij op de weg terug is. Vandaag was ik blij met zijn spirit en goal, die goed is voor zijn vertrouwen. Voor hem was het niet makkelijk dit seizoen, maar hij is op de goede weg.” Ihattaren vloog Schmidt na zijn goal in de armen. ,,Ik ben blij dat ik een knuffel krijg van spelers. Je moet ze kunnen helpen en leiden in moeilijke tijden. Als je zo jong bent als Mohamed en iedereen elke wedstrijd iets speciaals verwacht, is het niet altijd makkelijk om je te ontwikkelen. Hij had moeilijke tijden en het hele team, de staf, nee eigenlijk de hele club helpt hem. We zijn nu op de goede weg. Ik ben daar blij mee, omdat hij een goede speler is en een goed persoon.”

Gemeenschappelijk doel

De PSV-trainer vindt niet dat hij een gevecht met Ihattaren heeft gewonnen. ,,Zeker niet. We hebben een gemeenschappelijk doel. Een van mijn taken bij PSV is om jonge spelers te ontwikkelen. Soms is dat makkelijk, als ze top spelen. Dan moeten we oppassen dat ze niet gaan denken dat ze de beste van de wereld zijn. Als het minder gaat of moeilijker, dan moet je ze de waarheid soms vertellen. Soms moet je dan aangeven dat ze op de verkeerde weg zitten en hun gedrag moeten veranderen om een prof te worden. Dat is ook mijn taak. Die momenten zijn moeilijker. Het is leuker om een knuffel te krijgen. Wie wil dat niet? Ik vond het mooi vandaag. Het ontwikkelen van spelers is voor henzelf en ook voor de club, vanuit financieel opzicht, belangrijk. Hopelijk gaat Mohamed zijn contract bij ons ook verlengen, maar het is zijn beslissing”, zei Schmidt desgevraagd.

Wissels

Schmidt wisselde opnieuw een aantal van zijn sterkste troeven bij een duel van PSV. Opvallend, omdat dat in een fase gebeurde waarin het helemaal niet lekker liep bij zijn ploeg. ,,Ik weet iets meer dan anderen over de spelers. Niet omdat ik beter ben, maar ik kan het wel beter beoordelen omdat ik veel met ze samen ben. Ik ken hun data en conditie en praat met ze, zodat ik weet hoe ze zich voelen. Dat maakt het makkelijker voor mij om beslissingen te nemen. Onze spelers hebben veel energie verloren door te vechten en ik wilde frisse energie inbrengen. Dat niet iedereen er blij mee is? Elke speler wil negentig minuten maken. We zitten in een moeilijk seizoen, maar zijn in een goede positie in de competitie, zijn door in de Europa League en willen door in de beker. We hebben nu maar vijftien spelers tot onze beschikking en drie wedstrijden in een paar dagen. Daar moeten we goed mee omgaan.”

Totaal pakket

Of het lastig is om de in potentie beste spelers te wisselen? ,,Nee. Dit was de manier om te winnen en ik kijk dan naar het totale plaatje”, zegt Schmidt. ,,Het is niet zo dat ik alleen bang ben dat spelers geblesseerd raken. Ik kijk naar het totale pakket en er komen nog meerdere wedstrijden aan. Mijn overtuiging is dat als ik hen niet wissel, we niet per se beter spelen. Met de spelers die ik in de wedstrijd wissel, hadden we goede momenten in de counter. Die benutten we alleen niet.”