Schmidt is tevreden dat PSV gefocust bleef tegen NS Mura: ‘In een wedstrijd als deze kun je alles vergooien’

Volgende week speelt PSV in een uitwedstrijd tegen het Noorse Rosenborg en kan de ploeg de groepsfase van de Europa League bereiken. ,,We waren goed voorbereid en ik ben blij dat we gefocust bleven”, zei Schmidt in een partytentje naast het veld van NS Mura, dat dienst deed als het gebruikelijke zaaltje voor de persconferentie. ,,Ook na de 1-1 gaven we niet op. Ik denk dat daarna goed gespeeld hebben en weinig twijfels hebben getoond. Aan het einde hebben we de score nog flink uitgebreid.”

Romero

,,In een wedstrijd als deze kun je alles vergooien en daarom moesten we steeds geconcentreerd blijven”, zei Schmidt nog, die enorm baalde van het uitvallen van spits Maxi Romero. Hij moest binnen tien minuten het veld verlaten met mogelijk een ernstige blessure. ,,Maxi was heel ongelukkig en zat goed in de wedstrijd. Hij was in goede condititie en heeft keihard gewerkt voor deze kans. Het is heel verdrietig voor hem en ons dat hij zo vroeg uitviel. We hopen dat het geen heel zware blessure is, maar ik ben wel ongerust.”