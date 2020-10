Schmidt is tevreden na PEC-uit, maar vindt wel dat PSV meer energie had kunnen besparen

Oud PSV’ers scoren erop los, Lozano nu me­de-topscorer in Serie A

17 oktober Met twee goals was Hirving Lozano zaterdag de grote man voor SSC Napoli in het duel met Atalanta Bergamo. De ploeg van Sam Lammers kreeg met 4-1 klop in Napels. Lammers redde zelf de eer en heeft nu in iets meer dan zeventig minuten al twee goals gemaakt in de Serie A.