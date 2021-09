Schmidt is tevreden over de prestatie van PSV, maar niet over het resultaat: ‘Over drie dagen staan we er weer’

,,Ik kan niet tevreden zijn over het resultaat. Dat ben ik wel over de prestatie van mijn ploeg. We wisten wat we van de tegenstander konden verwachten, dat is helemaal uitgekomen. Voor rust waren we op een paar momenten niet goed verbonden en ik denk dat André Ramalho bij de eerste tegengoal uitglijdt, dus dat is ongelukkig.” PSV kwam dankzij Mario Götze en Cody Gakpo zelf ook tot scoren. Götze speelde uitstekend en nam zijn ploeg op sleeptouw.

Over drie dagen speelt PSV alweer tegen Feyenoord en Schmidt denkt dat zijn ploeg in staat is om dan opnieuw een goed duel te spelen. ,,Dat hebben we eerder al laten zien. Er zullen enkele wisselingen kunnen komen, maar dat bekijken we de komende dagen. Het is ook een groot verschil dat we nu vijf keer kunnen wisselen in wedstrijden, waardoor een aantal spelers zestig minuten kan maken. Dat maakt over drie dagen een groot verschil qua fitheid.”