Schmidt kan met goed gevoel aan de kerstdis: ‘Goed afgesloten, nu even tijd om op adem te komen’

PSV-trainer Roger Schmidt was na het treffen met VVV (4-1) goed te spreken over het optreden van zijn ploeg. ,,Na zoveel wedstrijden was dit geen makkelijke opdracht, maar we deden het goed”, vond hij. PSV raakte na een 0-1 achterstand niet van slag en boog de stand uiteindelijk nog vrij makkelijk om. ,,Nu is het tijd om even op adem te komen en weer energie te krijgen.”

PSV en de andere topploegen in de eredivisie moeten vanaf januari met de billen bloot en tegen elkaar presteren. PSV gaat in ieder geval het kalenderjaar uit als nummer twee en heeft het over heel 2020 - vergeleken met Ajax en Feyenoord - bijna dezelfde hoeveelheid punten gepakt. Feyenoord staat in deze competitie wel op achterstand en heeft vier verliespunten meer.

Schmidt verwacht dat hij gewoon met Donyell Malen en Mohamed Ihattaren de tweede seizoenshelft in kan. Hij hield Malen aan de kant voor het duel met VVV, omdat de topscorer van PSV spierklachten had. ,,Het is geen blessure, maar we wilden geen risico nemen”, aldus de coach. ,,Ihattaren heeft een tik gehad, maar ik verwacht geen problemen en over een paar dagen is hij denk ik gewoon hersteld.”

Instromen

Schmidt hoopt de komende weken zijn selectie weer wat uit te kunnen breiden met geblesseerden die weer instromen. ,,Of iedereen meteen terug is, is afwachten. De komende dagen gaan we bekijken wanneer onze spelers volledig instromen. In het begin van januari keert een aantal mannen terug. Het is belangrijk in het zware schema van januari dat we veel spelers hebben.”

Schmidt ging ook nog in op de penalty-momenten bij PSV, waarbij Denzel Dumfries en Philipp Max de laatste keren de nemers waren. ,,We hebben een aantal nieuwe opties gecreëerd. Ze beslissen het samen op het veld”, aldus de coach. Hij loofde ook nog Cody Gakpo, die een knappe goal maakte. ,,Cody is gewoon een goede speler. Hij verdiende het om te scoren en maakte nog bijna een tweede ook.”