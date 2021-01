Schmidt laat zijn humeur niet bederven door verdwenen voorsprong tegen Ajax

,,Ik denk dat we een punt mee hebben genomen, als je kijkt naar de hele wedstrijd. Het resultaat is in orde. De ploeg heeft gevochten en trof een Ajax dat in staat was om ondanks een 0-2 achterstand veel druk te zetten op ons”, gaf de trainer na afloop aan. Vooral in balbezit had PSV het beter moeten doen, vond Schmidt. ,,We hebben goede goals gemaakt, maar te weinig fases gehad waarin we wat langer de bal konden vasthouden. Er waren genoeg kansen om te winnen en ook voor Ajax, maar toch is het voor ons een goede start geworden.”

Madueke?

Schmidt had ervoor kunnen kiezen om Noni Madueke na rust eerder te brengen, maar ging met Ryan Thomas en Mauro Júnior als invallers voor wat meer controle. Die kwam er ook. ,,Het was belangrijk om weer balans en tactisch betrouwbare spelers in de ploeg te hebben. Ajax heeft op de vleugel kwaliteiten en onze spelers hadden daar steun en wat meer stabiliteit nodig. Na de wissels hebben we een stuk minder toegelaten dan daarvoor.”

PSV lijkt zonder kleerscheuren uit de fysieke strijd met de Amsterdammers gekomen en kan dus tamelijk onbezorgd door, om te beginnen woensdag tegen AZ. ,,In zo’n wedstrijd als vandaag gebeurt altijd van alles. Het is jammer dat we Mario (Götze, red.) net niet op tijd fit hebben gekregen, maar nu proberen we het voor woensdag. Dat Eran (Zahavi, red.) hier goals maakt, zorgt bij hem en ons voor vertrouwen. We wisten dat hij de kwaliteiten had en daarom hebben we hem ook naar Eindhoven gehaald.”