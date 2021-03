Schmidt lijkt in Alkmaar eindelijk weer zijn ogenschijnlijk favoriete PSV-basis op te kunnen stellen

PSV staat zondagmiddag in Alkmaar voor de laatste nationale topwedstrijd van het seizoen. Trainer Roger Schmidt lijkt te kunnen beschikken over het team dat voor de winterstop zijn favoriete basiself leek te gaan worden, al heeft de coach dit seizoen ook vaak verrast met zijn opstellingen. Daardoor is het soms lastig om te doorgronden welke elf namen hij het liefst op papier zou zetten.

Het belangrijkste geraamte van de ploeg die PSV bijvoorbeeld in Granada overwintering in de Europa League bezorgde, was de afgelopen twee weken in trainingen weer volledig beschikbaar. Alleen Noni Madueke startte destijds voor Eran Zahavi (die wel een belangrijk deel van de wedstrijd speelde), maar de Israëlier was toen nog niet in de vorm die hij nu heeft.

Grote belangen

De belangen zijn zondagmiddag groot: PSV kan bij winst AZ op een achterstand van zes punten zetten. Bovendien staat Feyenoord dan op 10 punten achterstand en Vitesse in ieder geval vier punten achter (die ploeg speelt vanmiddag thuis tegen Willem II).

Niet dat plek twee zeker is bij een zege op AZ, maar het moet gek lopen wil PSV die positie dan nog uit handen geven. Verlies is niet dramatisch, omdat PSV een beter doelsaldo heeft dan AZ. Toch is dan de strijd om de plaats van runner-up en de bijbehorende plaatsing voor de Champions League-voorrondes van komend seizoen nog volledig open. Ook bij een gelijkspel moet PSV blijven oppassen voor AZ en mogelijk ook nog Vitesse.

Teze terug?

Vorige week tegen Feyenoord koos Schmidt er bij PSV voor om Jordan Teze niet te laten beginnen, na een lange serie wedstrijden. Hij vond dat Teze de week daarvoor wat vermoeid oogde en bracht de centrale verdediger direct na rust, waardoor het achterin bij PSV beter leek te staan. Ook omdat Olivier Boscagli weer links in het centrum van de verdediging ging spelen. Dat Nick Viergever daar speelde, was na een aantal goede optredens overigens niet zo gek. Het was wel een verrassing dat Boscagli vorige week rechts in het centrum van de defensie stond en niet op het middenveld.

Topniveau

Daar leek Schmidt opnieuw te willen vasthouden aan Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré, die hij eerder omschreef als spelers die een topniveau haalden. Nu Mario Götze en Cody Gakpo weer volledig inzetbaar waren, kan hij tegen AZ met zijn ogenschijnlijk favoriete basisopstelling spelen. Noni Madueke zit ook dicht tegen een basisplek aan en wellicht is hij nog in beeld om tegen AZ te gaan spelen.

Schmidt verraste dit seizoen regelmatig op het laatste moment, onder meer vanwege blessures of vermoeidheid bij spelers, dus het is nog even afwachten of hij daadwerkelijk voor de elf verwachte namen kiest.

Verwachte opstelling PSV tegen AZ:

Mvogo - Dumfries Teze Boscagli Max - Sangaré Rosario - Götze Gakpo - Zahavi Malen