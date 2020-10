Schmidt looft teamgeest bij PSV: ‘Hoe Jorrit Hendrix invalt, dat is een beslissend moment’

Denzel Dumfries over NS Mura-PSV: ‘Er is veel te winnen voor ons’

24 september Een wedstrijd waarin PSV alleen maar kan verliezen? Denzel Dumfries vindt dat onzin. ,,Er is veel te winnen voor ons”, zegt hij over NS Mura-PSV, dat donderdagavond wordt afgewerkt. Het is een derde voorronde in het Europa League-toernooi, waarin PSV favoriet is en wordt geacht te winnen.