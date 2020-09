Schmidt maakt zijn eerste schifting bij PSV en heeft om financiële redenen begrip voor een vertrek van Lammers

Aanvoerder: Denzel Dumfries

Op elke werkvloer is sprake van een formele en informele hiërarchie. Bij betaalde profs op een voetbalveld is de situatie niet anders. Vorig seizoen was Denzel Dumfries informeel al de kartrekker bij PSV, maar had Mark van Bommel bepaald dat Ibrahim Afellay de officiële aanvoerder moest zijn. De formele leider speelde zelden of nooit en daardoor ontstond een wat vreemde situatie. De eerste reserve-aanvoerder van PSV (Pablo Rosario) moest de band na een vormdip ondertussen afstaan aan Dumfries, die nog steeds niet de officiële kapitein werd. PSV-coach Roger Schmidt heeft aan die scheefgroei tussen de situatie op papier en de praktijk bij PSV nu definitief een einde gemaakt. Hij vindt dat een captain onder normale omstandigheden bijna altijd in de basis hoort te staan en Dumfries is nu voor het eerst de officiële aanvoerder van PSV. De coach denkt dat hij dit seizoen in Eindhoven blijft.