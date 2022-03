Schmidt moet achterin nog altijd schipperen bij PSV: ‘Hij is een speler met een leeuwenhart’

Gouden Bal

De verwachting is dat Schmidt in De Galgenwaard weer een aantal wijzigingen aanbrengt, omdat een aantal spelers donderdag niet de gewenste vorm had. Dat gold bijvoorbeeld voor Noni Madueke en Joey Veerman, die de afgelopen weken nogal wat lof ontving. ,,Met hem komt het zeker goed”, zei Schmidt over de in januari overgekomen Volendammer. ,,Het is heel normaal dat de buitenwacht enthousiast is op het moment dat een nieuwe speler het een aantal wedstrijden goed doet. Zelf had ik ook liever gehad dat hij die lijn tegen FC Kopenhagen had doorgezet, maar het is heel normaal dat het niet altijd lukt. Spelers worden ineens met het nationale team in verband gebracht of krijgen al bijna de Gouden Bal. Dat is nou eenmaal onderdeel van onze wereld. Joey kan daar heel goed mee omgaan en staat met de voeten op aarde.”