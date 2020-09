Schmidt moet PSV zonder schade door de drukste fase van het seizoen zien te loodsen

Het is de drukste periode van het jaar bij PSV. De hele club moet de focus op het winnen van wedstrijden zien te houden, terwijl na een trits aan veranderingen nog een paar stevige mutaties in aantocht zijn. De start van het seizoen brengt voor elk team druk met zich mee en voor PSV komen er nu reizen naar Europese uitwedstrijden en vuurwerk op de transfermarkt bij. In aanloop naar het uitduel met Heracles Almelo moet trainer Roger Schmidt hoofd koel zien te houden en zijn selectie klaarstomen voor de jaarlijkse klus op het Twentse kunstgras. Wat speelt er momenteel allemaal?

Heracles

Op de eerste plaats moet PSV gewoon zien te winnen van Heracles. Armando Obispo, Érick Gutiérrez en Maxi Romero zijn er niet bij. De zware blessure van de Argentijn (hij ligt er een heel jaar uit) is een enorme domper voor PSV, dat zich veel had voorgesteld van zijn seizoen. Schmidt kondigde al aan waarschijnlijk een aantal andere keuzes te zullen maken, omdat enkele van zijn spelers na het duel met NS Mura mogelijk vermoeid zijn. De coach houdt niet van rouleren, gaf hij eerder aan in zijn boek over het trainersvak. Nu maakt hij toch soms andere keuzes omdat hij niet eerder met zo'n jonge spelersgroep werkte. Noni Madueke lijkt een grote kans te maken om weer te gaan spelen. Verder is het afwachten of Mohamed Ihattaren, Mauro Júnior of misschien een keer een andere speler in de basis komt.

Zahavi

Schmidt had in Twente graag al de beschikking gehad over spits Eran Zahavi, maar het lijkt er niet op dat hij zondagmiddag in actie kan komen. De Israëlische aanvaller wacht al een week op de vrijgave van zijn vorige club: Ghuangzhou R & F. Voor elke sportman is zoiets lastig. Vijftig jaar nadat mensen op de maan werden geschoten, voelt het ongetwijfeld onverteerbaar als een ogenschijnlijk simpele administratieve handeling je onthoudt van het uitoefenen van je vak. Wat het verhaal van de Chinezen is en of zij nog menen iets tegoed te hebben, is nog niet naar buiten gekomen. Zahavi ontbond zijn contract en kreeg een vrijgeleide om bij PSV een medische keuring te ondergaan en te tekenen. Hij kan wel trainen, maar vooralsnog geen wedstrijden spelen.

Sangaré

Terwijl de ene versterking normaal gesproken nog niet speelgerechtigd is, is de ander (bijna) aangesloten. Middenvelder Ibrahim Sangaré versterkt PSV de komende vijf seizoenen. De afgelopen week werkte technisch manager John de Jong hard om de transfer mogelijk te maken en daarom ontbrak hij ook in Slovenië, tijdens het uitduel van PSV met NS Mura. Sangaré komt voor niks minder de PSV-basis en zal normaal gesproken op de positie naast Pablo Rosario gaan opeisen. Welke impact dit op de groep heeft, is afwachten. PSV heeft voor deze plek met bijvoorbeeld Ryan Thomas, Michal Sadílek en Jorrit Hendrix andere opties.

Rosenborg BK

Bij PSV valt extern nu alleen het woord Heracles, maar natuurlijk werpt ook de uitwedstrijd van donderdag tegen Rosenborg BK zijn schaduw al vooruit. PSV moet zich komende week in Noorwegen zien te plaatsen voor de Europa League-groepsfase. Een duel waarop om sportieve en financiële redenen flinke druk staat. Lukt het om het hoofdtoernooi te bereiken, dan valt voor PSV financieel een stukje druk weg omdat de club jaarlijks deelname aan de groepsfase van de Europa League begroot. Schmidt vindt deelname essentieel om zijn team te kunnen ontwikkelen en wie weet kan PSV in dit seizoen groeien en in de loop van het toernooi groeien. Eerst moet echter Rosenborg afgeschud worden. Een ploeg die vorig jaar in eigen stadion heel matig oogde, maar afgelopen december tegen een PSV in crisistijd stand wist te houden.