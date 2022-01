Schmidt neemt talenten Bakayoko en Seelt met PSV mee naar Spanje

‘PSV heeft geen echte goalgetter, maar de goals zitten wel door het hele elftal heen’

PSV heeft de koppositie donderdagavond kunnen behouden, door een regelmatige zege op Go Ahead Eagles. PSV-watcher Rik Elfrink constateert dat de club niet echt een topscorer heeft, maar dat de goals via het hele elftal vallen. ,,Er zijn inmiddels tien spelers met drie of meer goals in de eredivisie. Dat zie je in deze fase van het seizoen niet zo vaak.”

24 december