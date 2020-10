Schmidt over alle transfers van PSV: ‘Spelers herkennen dat de kans op succes groter is geworden’

Alle nieuwelingen lijken direct inzetbaar en behoudens de langer geblesseerden (Gutiérrez, Van Ginkel, Obispo, Romero) hoopt Schmidt zondag alle andere PSV'ers mee te kunnen nemen. ,,Het is een beetje een nieuwe start van het seizoen. We krijgen nu veel wedstrijden, moeten opbouwen en ons ontwikkelen. Dat de nieuwe spelers gekomen zijn, hadden we ingecalculeerd en ook dat het op het laatste moment kon gebeuren. Ik heb steeds om geduld gevraagd en dat was terecht, omdat timen heel belangrijk is in de transferperiode. Als je nu naar de groep kijkt, denk ik dat we dat goed gedaan hebben.”

Götze

De komst van Mario Götze naar PSV trok de meeste aandacht. Hij kan spelen en is fit, gaf Schmidt aan. ,,Hij heeft hard gewerkt tijdens deze weken. Hij is heel ambitieus en gemotiveerd en heeft ook voor PSV gekozen omdat hij hier zijn beste voetbal kan spelen, op zijn beste positie. Hij speelde veel als aanvaller in de laatste jaren. Ik zie hem in principe op het middenveld, op een aanvallende positie. Hij is een speler die ons ook tactisch kan helpen. Mario is niet de sterkste en grootste, maar heel slim en snel in zijn beslissingen. Dat is kwaliteit die wij kunnen gebruiken en helpt de spelers om hem heen om beter te worden. Tactisch kunnen we ook nog beter worden. In de competitie zijn we voor de interlandbreak weleens vergeten wat we moesten doen, maar in Europa niet. Mario is een uitstekende speler daarvoor. Hij weet wat pressing en gegenpressing is en kan ballen veroveren.”

Alle nieuwe spelers bouwen op en hebben nu wedstrijdminuten nodig, zegt Schmidt. ,,Ze zullen niet altijd kunnen starten, maar we gebruiken iedereen en hebben de spelers ook allemaal nodig omdat het een zwaar schema wordt. Jordan Teze keert vandaag weer terug in de trainingen. Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren zijn ook weer aangesloten bij de groep. Alleen Eran Zahavi is er vandaag nog niet bij, omdat hij niet helemaal fit is na de reis met Israël. We hopen dat hij morgen (zaterdag, red.) terug is.”

Volledig scherm Eran Zahavi in het shirt van PSV. Hij was er vrijdag nog niet bij, tijdens de training van de club. © BSR Agency

Schmidt is tevreden over de hoeveelheid spelers bij PSV. Het vorige duel had de club maar vijftien veldspelers in de selectie. ,,We hebben er nu twintig en dat is een minimum om een internationaal seizoen te spelen. Daardoor zijn er ook opties om dingen te veranderen. Het schema van zondag naar donderdag naar zondag is lastig voor een aantal spelers. Ze hebben soms lang niet gespeeld in de coronaperiode en daardoor hebben we soms wissels nodig.”

Teamspirit



De coach van PSV vindt zijn invloed in Eindhoven normaal. ,,Zoals een coach dat altijd heeft. Bij PSV werken we samen. De laatste weken hebben we altijd over alles goed gesproken, met de technisch directeur en het hoofd scouting erbij. We waren het over de komst van elke speler eens. Dat is ook normaal. In Engeland zijn coaches ook managers, daar beslissen ze alles. Ik ben blij dat ik niet alles hoef te doen en dat we het samen kunnen doen. De manier hoe we het hier in Eindhoven doen, is erg goed.” De verwachtingen zijn door de transferperiode hoger geworden, toch? ,,We hebben een goede ploeg nu. Als we de juiste teamspirit creëren en en beetje geluk hebben met blessures en op andere fronten, dan kan het misschien. De club met het hoogste budget is wel altijd favoriet.”

Best twintig

Schmidt moet nu zijn basis zien te vinden, maar spreekt zelf over het vinden van de beste twintig. ,,We hebben iedereen nodig. Het is een tijd waarin blessures zijn en waarin corona heerst. Iedereen moet klaar zijn om te spelen. Hier kun je 23 spelers naar een wedstrijd meenemen en in China maar 18. Het is veel beter zo omdat je dan gewoon meer opties hebt. Ik kreeg veel positieve reacties op de komst van de nieuwelingen. De spelers herkenden voor hun komst dat we iets meer nodig hadden. Ze zijn tevreden dat er nieuwe kwaliteit en concurrentie in de groep zit. De kans op succes is daardoor groter geworden en dat hebben de spelers herkend. De nieuwelingen zijn normale mensen, goede teamspelers en verspreiden positieve energie. Ze passen qua mentaliteit heel groot in de groep.”



Gaan ze allemaal al mee naar Zwolle? ,,Ik hoop het. Wel moeten we de Covid-resultaten telkens afwachten. Je kunt er nooit helemaal zeker van zijn. Er zijn nu ook in het voetbal een aantal geïnfecteerde spelers. We zijn gewend aan alle regels en proberen alles te doen om besmettingen te voorkomen. Nu is het ook door het weer wat lastiger geworden, denk ik. De spelers nemen ook in hun vrije tijd de verantwoordelijkheid en hopelijk kunnen ze dat blijven doen.”

Volledig scherm Timo Baumgartl, Mario Götze en Philipp Max bij de training van PSV. © BSR Agency