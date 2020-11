Schmidt over Europa League-zege van PSV: ‘We hebben onder druk teamspirit laten zien’

,,Ik ben blij en ook wel opgelucht”, zei trainer Roger Schmidt desgevraagd nadat PSV een nipte zege op PAOK Saloniki had geboekt (3-2, red.). ,,Het is een belangrijk doel voor ons om ook na de winter nog in Europa actief te zijn. We verdienden het om te winnen, als je kijkt naar alle kansen. Voor rust speelden we het tactisch niet helemaal goed uit. Na rust vonden we elkaar beter en creëerden we veel mogelijkheden.”

Een ontwikkelpunt is dat PSV de kansen nog beter moet benutten, vindt de coach van de Eindhovenaren. ,,Maar onder druk en in een moeilijke situatie hebben we teamspirit laten zien.” Dat gebeurde zonder Mohamed Ihattaren en Mario Götze. Schmidt hoopt de Duitser zondag (tegen Sparta, red.) weer aan boord te hebben. Ihattaren heeft nog wat langer nodig om weer fit te worden. ,,Zondag was hij na twintig minuten erg vermoeid. Ja, het is een moeilijk seizoen voor hem. Iedereen zou wensen dat hij in topvorm is en laat zien wat hij zou kunnen. We moeten nu voorzichtig zijn met hem en hem helpen om hem weer in topvorm te krijgen. Zondag is hij er niet bij. We kijken daarna hoe het gaat.”

Malen

De wedstrijd tegen PAOK leek na tien minuten te eindigen in een sof, omdat PSV snel met 0-2 achter kwam. ,,Ik had het vertrouwen dat we kansen zouden blijven creëren en dat kwam uit. Na de 2-0 heeft PAOK er niet veel meer gekregen en dat is een goed teken. We hebben momenteel alleen wedstrijden om iets op te bouwen en in trainingen kan dat in dit schema heel moeilijk.” Onder anderen Donyell Malen is weer op weg naar zijn beste vorm van de afgelopen seizoen. ,,Hij is nog geen honderd procent, maar wordt steeds beter”, volgens Schmidt. ,,Het vertrouwen bij hem komt terug. We hadden in balbezit voorin vanavond een goede harmonie. De volgende keer scoort Eran (Zahavi, red.) misschien weer. Ze speelden voorin bij ons samen en hadden oog voor elkaar. Als we meer vertrouwen hebben, komen de aanvallers in situaties waarin ze nog meer kunnen bereiken.”

Boscagli, Gakpo

Schmidt had nog complimenten voor Olivier Boscagli (“Hij is clever, tactisch goed en heel fit) en Cody Gakpo. ,,Cody is een speler die verantwoordelijkheid neemt. Hij laat zien dat hij er terecht staat. Cody kan goals maken en er is veel ruimte voor hem om zich nog verder te ontwikkelen. We hebben bij ons ook mogelijkheden om de arbeid over meerdere mensen te verdelen. Onze zessen (Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario, red.) moeten ongelooflijk hard werken. Als we het nog beter afstemmen met elkaar, kan het nog beter.”