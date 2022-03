Schmidt over het bereiken van de bekerfinale door PSV: ‘Geluk? Nee hoor, dit was een dik verdiende overwinning’

Na afloop van Go Ahead-Eagles-PSV kreeg de Eindhovense trainer Roger Schmidt woensdagavond de vraag of PSV gelukkig was geweest met het bereiken van de bekerfinale. ,,Geluk? Nee hoor, dit was een dik verdiende overwinning. Wij hadden genoeg kansen om het eerder te beslissen en hebben dat niet gedaan. Dat de VAR na de overtreding op Eran Zahavi besluit tot een rode kaart, vond ik te billijken.”

De coach van PSV vond dat zijn ploeg op het veld een meer bijzondere prestatie leverde dan het leek. ,,Vrijdagmiddag zaten wij na een wedstrijd tegen Maccabi nog in Tel Aviv en zondag hebben we op een bar slecht kunstgrasveld gewonnen van Sparta. Vandaag speelden we tegen een goede tegenstander, in een prachtige ambiance. We spelen om de drie dagen nu en zitten uiteindelijk gewoon in de bekerfinale. Daar willen we onze tweede prijs van het seizoen pakken. Een voorkeur voor een tegenstander heb ik niet. We spelen tegen de winnaar van AZ-Ajax en daar zullen we ons op moeten voorbereiden.”

Veerman, Mauro

De coach zag dat Mauro Júnior en Joey Veerman bepalend waren voor PSV. Mauro viel kort voor tijd uit. ,,Het ziet er niet naar uit dat er een probleem is. Ik hoop het ook niet. Joey is voor ons erg belangrijk en goed bij het nemen van de beslissingen in de eindfase. We dachten dat hij aan de linkerkant op de halfpositie goed uit de voeten zou kunnen en dat is uitgekomen. Hij is vaak slim bij het finishen en dat kwam uit vandaag. Dat hij voetballend van meerwaarde zou kunnen zijn, is voor ons geen verrassing. Of hij ook tactisch helemaal in ons plan zou passen, wisten we in januari nog niet. Hij doet het heel goed en we zijn blij dat hij bij ons is nu en geïntegreerd is. Cody Gakpo hebben wij straks gewoon weer nodig en dan gaan we kijken hoe we het weer neerzetten.”

Setting

Voor Schmidt is het de derde bekerfinale in zijn carrière als trainer. ,,Ik heb een bekerfinale met Red Bull Salzburg mogen coachen en eentje met mijn club in China. Ik hou van deze competitie omdat je altijd tegen winnaars speelt en bovendien vanwege de sfeer van veel wedstrijden. Alle respect ook voor Go Ahead Eagles wat dat betreft. De supporters hebben er vanavond een prachtige setting van gemaakt.”

Oorlog

Tenslotte kreeg Schmidt nog een vraag over het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de trainer gaf aan hoe hij over die situatie denkt. ,,Het is moeilijk om te accepteren dat dit in Europa gebeurt en dan is het voor ons soms ook moeilijk om je volledig te kunnen focussen. In mijn leven heb ik nooit zoiets meegemaakt en dit gebeurt allemaal omdat er nu een in Rusland is die dit wil. We moeten samen positief blijven en ons op ons werk concentreren, maar hopelijk krijgt hij wat hij verdient.”