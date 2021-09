Schmidt over PSV-verdediger André Ramalho: ‘Hij kan een team tactisch en mentaal leiden’

Tactisch en mentaal leiden

Ramalho zelf is qua ervaring al een stuk verder. Hij is nu volgens trainer Roger Schmidt goed in staat een team te leiden. ,,In 2012 werkte ik al met hem in Salzburg. André was toen nog jong en geblesseerd. Ik heb hem toen ervan kunnen overtuigen dat hij centrale verdediger was. In zijn tweede jaar in Salzburg was hij een van de sleutelspelers in mijn elftal. Ik ben nog altijd verrast over zijn ontwikkeling. Na Leverkusen ging hij terug naar Salzburg en nu dan naar PSV. Hij kan een team tactisch en mentaal leiden, is goed in balbezit en in het spel tegen de bal. Daarnaast is hij enorm professioneel en een heel goed voorbeeld wat het allemaal betekent om een profspeler te zijn. Elke dag wil hij zich ontwikkelen en dat stopt niet.”