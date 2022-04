Schmidt praat niet over Benfica en denkt dat Van Nistelrooij een slimme keuze is voor PSV: ‘Wij gaan elke wedstrijd all-in’

NABABBEL PS­V-wat­cher Rik Elfrink zag sterk ‘pressend’ PSV tegen Fortuna: ‘PSV heeft zeg maar de wet van Johan Lokhorst nodig’

PSV had zondagmiddag niets te duchten van Fortuna Sittard en was zelf ook in goeden doen. Met een 5-0 overwinning ging de ploeg de interlandperiode in, waarna over twee weken een drukke fase wacht.

21 maart