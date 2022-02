Schmidt sluit niet uit dat Drommel meteen weer terugkeert in het PSV-doel

PSV-trainer Roger Schmidt verraste zaterdag door Joël Drommel te passeren voor het duel met AZ. In zijn plaats keepte Yvon Mvogo, die blunderde en AZ de gelegenheid gaf de winnende goal aan te tekenen. Het is niet uitgesloten dat Schmidt dinsdag toch weer terug wil keren naar Drommel, als PSV het bekerduel met NAC afwerkt. Op de wedstrijddag vertelt hij aan de goalies wat zijn beslissing zal zijn.

Schmidt verklaarde daags voor de kwartfinale in het bekertoernooi dat hij nog steeds achter zijn keuze staat. ,,Omdat ik die vooraf heb gemaakt en als trainer kijk je niet meer terug, maar vooruit. Voor mij was er reden om Joël te wisselen, omdat ik vond dat hij niet constant en op topniveau heeft gepresteerd. Dat was over een langere periode zo. Tegen Ajax maakte hij geen bepalende fout, dat klopt inderdaad. De maanden daarvoor had hij het beter kunnen doen.”

Negentig minuten topniveau

Was het moment dan niet toch raar? Schmidt vond van niet. ,,Voor mij was dit het moment om Yvon een keer de kans te geven. Ik vond dat hij dat verdiend had, omdat hij in de trainingen een goed niveau toonde. Alleen moet je het dan in de wedstrijd wel laten zien en dat is niet gebeurd. Keepen bij PSV betekent dat je negentig minuten topniveau moet laten zien en dat deed hij niet.”

Dat de beslissing beroerd heeft uitgepakt, daar was Schmidt het wel mee eens. ,,Dit is nou precies wat je niet wilt, maar met de wetenschap van nu is alles te verklaren. Als Yvon geen fout had gemaakt en wij winnen, had men waarschijnlijk gezegd dat het een goede beslissing was. Ik snap hoe het werkt en dat er dan naar de coach wordt gekeken.”

Na de wedstrijd tegen AZ leek Schmidt te zinspelen op een definitieve keeperswissel bij PSV, maar maandag hield hij duidelijk een slag om de arm. ,,Ik neem de beslissing op de wedstrijddag.” Bij PSV keren dinsdag Noni Madueke en Carlos Vinícius terug in de selectie. Zij waren na de winterstop steeds afwezig wegens blessures.