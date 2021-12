Schmidt spreekt vertrouwen uit in Drommel, die bij PSV waarschijnlijk gewoon keept tegen Fortuna Sittard

,,Joël is een keeper die nog volop in ontwikkeling is en dat wisten we toen we hem contracteerden”, zei Schmidt. ,,We hebben er vertrouwen in dat die doorontwikkeling er gaat komen. Voor het eerst speelt hij nu een internationaal seizoen en dat geldt voor meer van onze spelers. Joël heeft vorig seizoen misschien iets meer dan dertig wedstrijden gespeeld en daar zitten wij nu al aan in dit seizoen. Ook de druk hier is anders. Bij PSV is er meer focus van de buitenwereld omdat je voor de titel speelt, niks ten nadele van zijn vorige club FC Twente overigens. Joël is nog niet volgroeid als goalie en wij steunen hem in zijn ontwikkeling.”